Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241126-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Pulheim (ots)

Mehrere Zimmer durchwühlt

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in ein Haus in Pulheim-Sinnersdorf eingebrochen sein sollen. Zeugen riefen am Montagnachmittag (25. November) die Polizei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 15 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Einbrecher eine Terrassentür beschädigten und so in das Haus an der Franziskusstraße gelangt seien. Dort durchwühlten der oder die Täter mehrere Räume.

Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. Ob und welche Gegenstände die Unbekannten entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell