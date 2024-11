Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241125-3: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutprobe

Bergheim (ots)

Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Polizisten haben am frühen Montagmorgen (25. November) in Bergheim einen Autofahrer (21) kontrolliert. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Gegen 3 Uhr hielten die Beamten den 21-Jährigen im Bereich Niederaussem an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Verdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Zudem bemerkten sie, dass an dem Auto ein falsches Kennzeichen angebracht war und kein Versicherungsschutz bestand.

Die Polizisten nahmen den nunmehr Beschuldigten mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell