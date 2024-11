Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241125-1: Bewaffnete überfielen Supermarkt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei etwa 170 bis 180 Zentimeter großen und schlanken männlichen Unbekannten, die Freitagabend (22. November) einen Supermarkt in Erftstadt überfallen haben sollen. Beide sollen mit dunkelgrauen Regenjacken und dunklen Hosen bekleidet gewesen sein. Sie sollen schwarze Masken und schwarze Handschuhe getragen und eine Mitarbeiterin mit einem Messer und einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Insbesondere Kunden, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Geschäft befunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten gegen 18.50 Uhr den Verbrauchermarkt an der Straße "Vor dem Buschtor" in Friesheim betreten haben. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich drei Kunden im Kassenbereich aufgehalten haben. Während ein Täter die Kassiererin mit einer Pistole bedroht haben soll, soll der andere Mann ein Messer gezogen und die Öffnung der Kasse verlangt haben. Mit Bargeld flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell