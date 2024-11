POL-REK: 241121-4: Sicherheitskonferenz der Polizei Rhein-Erft-Kreis: Polizei und Stadtspitzen unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zum Kinderschutz

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter Polizei Hermann-Josef Benzenberg empfingen Sicherheitspartner aus der kommunalen Verwaltung, der Staatsanwaltschaft und aus Landes- sowie Bundesbehörden

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Mittwochvormittag (20. November) mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte sowie Vertreterinnen und Vertreter der Leitungsebenen verschiedener Landes- und Bundesbehörden über wesentliche Aspekte der Sicherheitslage im Rhein-Erft-Kreis diskutiert. Zielsetzung der jährlich stattfindenden Konferenz war es, sich im Hinblick auf sicherheitsrelevante Aspekte auszutauschen und das bestehende Netzwerk zu festigen. Im Zuge der Veranstaltung unterzeichneten die Anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei Rhein-Erft-Kreis zum Kinderschutz im Rhein-Erft-Kreis. Die Unterschriften der verhinderten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister liegen bereits vor.

Um 10 Uhr begrüßte Landrat Frank Rock die geladenen Behördenspitzen oder deren Vertreterinnen sowie Vertreter im Kreishaus in Bergheim. In seiner Begrüßung stellte er die Wichtigkeit des Austausches in Fragen der Sicherheit dar, der in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Zusammen mit seinen Direktionsleitern informierte der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Hermann-Josef Benzenberg, die Anwesenden über aktuelle Kriminalitätsentwicklungen, Einsatzfragen und die wesentlichen Aspekte der Verkehrsunfall- sowie der Kriminalitätsentwicklung.

Die Gewährleistung der Sicherheit von Kindern vor sexuellen Übergriffen im Kreis war bei der diesjährigen Veranstaltung ein zentrales Thema. Hier ist ein geregelter und intensiver Austausch zwischen den Jugendämtern der Städte und der Polizei Rhein-Erft-Kreis von höchster Bedeutung. Mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Vereinbarung ist die bereits gelebte Zusammenarbeit noch einmal verfestigt worden. Ein erstes Treffen aller Kooperationspartner fand bereits im Oktober diesen Jahres im zentralen Polizeigebäude in Bergheim statt. (hw)

