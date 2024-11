Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241121-2: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei bietet Beratung zum Einbruchsschutz an

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Mittwoch (20. November) in eine Wohnung in Hürth und ein Haus in Brühl eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 22.30 Uhr sollen Unbekannte eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kochstraße in Hürth aufgehebelt haben. Sie sollen einzelne Räume durchwühlt haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der zweite Einbruch fand zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in Brühl statt. Dort sollen Unbekannte die Scheibe einer Terassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Pehle" eingeschlagen haben. Sie sollen einzelne Räume durchwühlt und Schmuck entwendet haben.

Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen im Beratungsraum der Kriminalprävention in Hürth oder Bergheim an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention telefonisch unter 02271 81 4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de zur Verfügung. Weitere Informationen lesen Sie auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (rs)

