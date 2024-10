POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, OT Sudershausen, Leisenröder Straße Sonntag, 27.10.2024, 02:35 Uhr SUDERSHAUSEN(da) - Bei einer Feier im Jugendraum in Sudershausen gerieten am gestrigen Abend mehrere Personen in einen Streit, in dessen Verlauf der spätere 21-jährige Beschuldigte seine Kontrahenten bedrohte. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme erhielt der alkoholisierte Mann einen Platzverweis. Diesem kam ...

