Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Widerstand nach Platzverweis

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, OT Sudershausen, Leisenröder Straße Sonntag, 27.10.2024, 02:35 Uhr

SUDERSHAUSEN(da) - Bei einer Feier im Jugendraum in Sudershausen gerieten am gestrigen Abend mehrere Personen in einen Streit, in dessen Verlauf der spätere 21-jährige Beschuldigte seine Kontrahenten bedrohte. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme erhielt der alkoholisierte Mann einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, so dass er nach mehrfacher Androhung in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei sperrte er sich massiv und versuchte u.a. die eingesetzten Beamten zu treten. Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Beamte leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Dem Northeimer wurde eine Blutprobe entnommen, er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell