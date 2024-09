POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Westend; Tatzeit: 12.09.2024, zwischen 02.25 Uhr und 04.20 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in einen gastronomischen Betrieb eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten an der Straße Westend zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Die ...

