POL-HAM: Radfahrer streift Mercedes und flüchtet unerkannt

Hamm (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Radfahrer am Freitag, 6. September, 13:25 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Straße / Zechenweg. Der Geschädigte stand zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Einmündung auf der Dortmunder Straße. Er musste aufgrund eines Rückstaus anhalten. Der vorbeifahrende Radfahrer streifte mit seinem Lenker den Mercedes im hinteren linken Bereich. Er setzte seine Fahrt fort. Der Geschädigte konnte dem Flüchtigen noch kurz folgen, verlor ihn aber dann aus den Augen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 22-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug zur Unfallzeit graue Arbeitskleidung mit einer grauen Kappe. Bei dem geführten Fahrrad handelte es sich um ein Pedelec /MTB der Marke Cube in grau mit auffälligen orangefarbenen Stoßdämpfern an der Vordergabel. Am Fahrrad waren Satteltaschen befestigt. Der entstanden Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall und zu dem Radfahrer werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

