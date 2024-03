Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährigen nach versuchtem Automatenaufbruch vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend (20.03.2024) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, zusammen mit mindestens einem mutmaßlichen Komplizen einen Geldwechselautomaten an der Straße Unter dem Birkenkopf aufzubrechen. Zeugen hörten kurz vor Mitternacht verdächtige Geräusche und sahen wie sich zwei Personen am Geldwechselautomaten einer Waschanlage zu schaffen machten. Kurz darauf flüchteten die Tatverdächtigen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Flüchtigen und nahmen den 22-Jährigen wenig später vorläufig fest. Seinem mutmaßlichen Komplizen gelang unerkannt die Flucht. An dem Automaten, den die Tatverdächtigen versuchten, mit einem Werkzeug aufzubrechen, entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der mutmaßliche Komplize war dunkel gekleidet und trug dunkle Schuhe mit hellen Sohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

