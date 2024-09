Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Südring/Borkener Straße;

Unfallzeit: 11.09.2024, 14.15 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und 7.500 Euro Gesamtschaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Heiden zugetragen hat. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Reken hatte gegen 14.15 Uhr den Südring in Fahrtrichtung Heiden befahren. Ein 92-jähriger Mann aus Borken beabsichtigte von der Borkener Straße aus Heiden kommend mit seinem Pkw nach links auf den Südring abzubiegen. In dem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich die 27-Jährige und die 88-jährige Beifahrerin des Borkeners leicht und wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell