POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligte Autofahrerin gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Frauenstraße;

Unfallzeit: 11.09.2024, 15.20 Uhr;

Leicht verletzt hat sich ein 12-jähriger Radfahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der Junge befuhr gegen 15.20 Uhr gemeinsam mit seinem Freund den Kirmesplatz. Aus Richtung Stadtbibliothek kommend bogen sie unmittelbar in der ersten Reihe nach links ab, um auf die Frauenstraße zu fahren. Auf Höhe einer Parkreihe musste der Junge einer Autofahrerin ausweichen. Diese bog aus Sicht der Radfahrenden von rechts kommend mit ihrem Pkw, vermutlich einem grauen Caddy, ein und setzte ihren Weg in die Richtung fort, aus der die beiden kamen. Dabei kollidierte der 12-Jährige mit dem Rad seines Freundes und stürzte. Die kurzhaarige, vermutlich lebensältere Frau hielt nicht an, um ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

