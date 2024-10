POL-NOM: Wartehäuschen am Bahnhof beschädigt

Einbeck (ots) - Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) Samstag, 26.10.2024; 09:00 Uhr - 17:00 Uhr Am Samstagabend, den 26.10.2024, meldete sich ein 60jähriger Fahrzeugführer bei der Polizei in Einbeck und zeigte eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Demnach hatte der aus Wenzen stammende Mann den ganzen Tag seinen Pkw in Salzderhelden, in der Straße Auf der Toke, geparkt. Als er am frühen Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden von ca. 800,- Euro an ...

