Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) Samstag, 26.10.2024; 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Am Samstagabend, den 26.10.2024, meldete sich ein 60jähriger Fahrzeugführer bei der Polizei in Einbeck und zeigte eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Demnach hatte der aus Wenzen stammende Mann den ganzen Tag seinen Pkw in Salzderhelden, in der Straße Auf der Toke, geparkt. Als er am frühen Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden von ca. 800,- Euro an diesem fest. Aufgrund der Unfallspuren muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen den geparkten Pkw gestoßen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Anwohner oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, bzw. Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell