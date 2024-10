Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholt ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Sonntag, 27.10.2024; 13:08 Uhr

Am Sonntagmittag, den 27.10.2024, kontrollierte eine Polizeistreife im Sülbecksweg den Fahrer eines weißen Audi. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der in Einbeck wohnende Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm erneut die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

