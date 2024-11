POL-REK: 241122-2: Fahndung nach Diebin

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Fahrerin schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (21. November) in Erftstadt ist die Fahrerin (52) eines Kia schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen sei die 52-Jährige gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße (K) 23 von Erp in Richtung Herrig gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie nach rechts von der Fahrbahn ...

mehr