POL-PDNW: PI Grünstadt - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen Sausenheim und Grünstadt

Grünstadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht des 10.11.2024 gegen 01:30 Uhr kam es auf der L453 zwischen Sausenheim und Grünstadt zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Der 19-jährige Fahrzeugführer, welcher sich noch in der Probezeit befand, sollte aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw stark in Fahrtrichtung Grünstadt. Der Fahrzeugführer überholte auf der Sausenheimer Straße in Grünstadt bei erlaubten 70 km/h, den vor sich fahrenden Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Pkw konnte letztlich in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund der zuvor festgestellten Fahrweise wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

