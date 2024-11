Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heckscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Heckscheibe eines Fiat 500, welcher im Zeitraum von Freitag (08.11.2024), 15.00 h bis zum Samstag (09.11.2024), gg. 01.30 h, in der Goethestraße im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf geparkt war, wurde durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

