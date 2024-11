Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aufgrund einer defekten Kennzeichenbeleuchtung wurde am Samstag (09.11.2024), gg. 00.30 h, ein Citroen Berlingo in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei der Fahrzeugführerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Auf die Fahrerin kommt nun ein Bußgeld von 500,- Euro und ein Fahrverbot von einem Monat zu.

