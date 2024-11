Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche zu Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkes in der Straße "Am Speyerbach" in Neustadt an der Weinstraße wurde am Freitag (08.11.2024) im Zeitraum zwischen 15.20 h und 15.40 h ein geparkter roter Renault Captur durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell