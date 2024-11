Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus Fehlern nichts gelernt...

Haßloch (ots)

... hat ein 34 Jahre alter Mann aus Haßloch, der bereits am 06.11.2024 seine Fahrzeugschlüssel abgeben musste, da dieser unter dem Einfluss von Amphetamin stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Dieser wollte nun am Mittag des 07.11.2024 mit einem Bekannten die Fahrzeugschlüssel auf hiesiger Polizeiinspektion abholen. Da dessen Bekannter ebenfalls unter dem Einfluss von Amphetamin stand, wurde die Herausgabe zunächst verweigert. Am Abend des 07.11.2204 kam der 34-Jährige Haßlocher wiederum mit einem anderen Bekannten, dem letztendlich die Fahrzeugschlüssel des Fahrzeuges ausgehändigt wurden. Circa eine Stunde nach der Abholung der Fahrzeugschlüssel konnte eine Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle den 34-Jäöhrigen fahrend in seinem Fahrzeug im Sägmühlweg in 67454 Haßloch feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stand der 34-Jährige unter dem Einfluss von Amphtemain und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aus diesem Grund wurden die Fahrzeugschlüssel erneut präventiv sichergestellt und dem 34-Jahre alten Mann in hiesiger Dienstelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

