Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Im Zeitraum vom 04.11.2024 bis zum 07.11.2024 stellte ein 84 Jahre alter Mann aus Dudenhofen sein Fahrzeug im Mühlpfad in 67454 Haßloch ab. Als der Fahrzeughalter am 07.11.2024 wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, musste dieser einen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen (Schadenhöhe circa 2000,00EUR). Das unfallverursachende und flüchtige Fahrzeug verlor bei dem Unfallgeschehen vermutlich eine Zierleiste, welche nach aktuellem Stand der Ermittlungen an einem Peugeot 206 verbaut ist.

Die Polizeiinspektion Haßloch bitte Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

