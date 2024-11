Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Exhibitionist im Stadtgebiet - Zeugenaufruf ihrer Polizei

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 16.10.2024, gegen 17 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in Neustadt an der Sparkasse in der Schütt eine männliche Person aufhalte, deren Hose geöffnet sei und man das Geschlechtsteil sehen würde. Der Mann soll einige Passanten angesprochen haben.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte vor Ort der 37-jährige Tatverdächtige mit geöffneter Hose angetroffen werden. Leider waren die von ihm angesprochenen Passanten nicht mehr vor Ort.

Der Mann ist ca. 1,80 m groß und wirkte ungepflegt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Jeanshose in verwaschenem grau, ein weißes Oberteil und hatte einen Rucksack bei sich. Eine Unterhose hatte er wahrscheinlich nicht an. Weiterhin war er mit einem kleinen weißen Hund mit dunklen Flecken unterwegs.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am 16.10.2024 den Mann gesehen oder wurde von ihm angesprochen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/ 854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de.

