Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

Hettenleidelheim (ots)

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Sotter kam es in dem Zeitraum 05.11.24, 13:00 Uhr, bis 07.11.24, 17:00 Uhr. Unbekannte verschafften sich hier zutritt in ein derzeit unbewohntes Haus. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit dem gestern (07.11.24, 10:17 Uhr) gemeldeten Einbruch stehen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell