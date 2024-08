POL-WAF: Ahlen. Mercedes Benz angefahren

Warendorf (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer ist nach einem Alleinunfall in Ahlen zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet - er war alkoholisiert und hat keinen Führerschein. Polizisten erhielten am Samstag (24.08.2024, 02.45 Uhr) den Einsatz: "Möglicher Verkehrsunfall, verdächtiges Fahrzeug" an der Walstedder Straße in Ahlen. Vor Ort stellten die Beamten einen schwarzen Pkw an einem Grundstück fest. Das Auto muss ...

mehr