Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Von Unfallstelle geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer ist nach einem Alleinunfall in Ahlen zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet - er war alkoholisiert und hat keinen Führerschein.

Polizisten erhielten am Samstag (24.08.2024, 02.45 Uhr) den Einsatz: "Möglicher Verkehrsunfall, verdächtiges Fahrzeug" an der Walstedder Straße in Ahlen.

Vor Ort stellten die Beamten einen schwarzen Pkw an einem Grundstück fest. Das Auto muss kurz davor gegen ein Straßenschild und in einen Graben gefahren sein. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort, sein Handy schon. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen waren erfolgreich. Beamten stellten den alkoholisierten Mann wenig später leicht verletzt in der Nähe seiner Anschrift fest. Der 37-Jährige schlug in Richtung eines der Beamten und verletzte diesen leicht.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell