Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung

Schwerte (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstag, 20.01.2024 zwischen 09.15 Uhr und 09.20 Uhr in einer Apotheke an der Bethunestraße in Schwerte versucht, ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei ein Foto des Täters.

Hier der Link zum Fahndungsportal mit dem Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/149485

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

