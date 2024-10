Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen

Selm (ots)

Seit Donnerstagmittag (24.10.2024) wird ein 70-jähriger Selmer vermisst. Der Vermisste verließ gegen 13:00 Uhr eine Seniorenresidenz in Selm in unbekannte Richtung. Er ist bislang nicht in die Einrichtung zurückgekehrt. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- sitzt im Rollstuhl - an dem Rollstuhl sind viele Taschen angebracht - dunkelbraue Haare - Vollbart - stark übergewichtig - trägt an seinem linken Fuß nur eine Socke - trägt lediglich am rechten Fuß einen Schuh

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/149494

Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Person geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02303 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell