Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Räuberischer Diebstahl auf geparkten Lkw

Werne (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl auf einen auf dem Autohof an der Nordlippestraße in Werne geparkten Lkw samt Auflieger kam es Mittwochfrüh (23.10.2024). Drei bislang unbekannte Täter flüchteten erst zu Fuß, dann vermutlich in einem Pkw in unbekannte Richtung.

Gegen 00.15 Uhr habe der in seinem Lkw-Führerhaus schlafende 45-Jährige Lkw-Fahrer Rüttelbewegungen am Fahrzeug wahrgenommen. Als er nachschaute, soll eine männliche Person mit einem Gegenstand in der Hand vor ihm gestanden haben, zwei weitere Täter sollen weggelaufen sein.

Entwendet wurden mehrere Paar Schuhe in einem fünfstelligen Gesamtwert.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Verdächtiges am und auf dem Autohof in Werne beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0, oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell