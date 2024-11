Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Hettenleidelheim (ots)

Am 09.11.2024 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW-Golf die B 47 aus Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Kurz nach dem Ortsausgang Hettenleidelheim verlor der Mann auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Im Anschluss schleuderte er nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und landete auf dem Fahrzeugdach in einer Grünfläche. Der 36-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Leitplanke dürfte sich auf etwa 16000,-EUR belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt.

