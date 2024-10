Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Atemwegsreizungen führen zu Polizei- und Feuerwehreinsatz

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. - 18.10.2024) klagten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bgm.-Hoffmann-Straße über Atemwegsreizungen. Sie vermuteten, im Hausflur eine unbekannte Substanz eingeatmet zu haben. Die Feuerwehr führte verschiedene Messungen in dem Haus durch, konnte aber keine Fremdstoffe in der Luft feststellen. Wodurch die Reizungen ausgelöst wurden, konnte nicht geklärt werden. Beide Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.

