Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall mit Lkw verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.10.2024, gegen 9:40 Uhr) wurde ein 28-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung Berliner Straße / Wredestraße verletzt. Als der 28-Jährige mit seinem Fahrrad in die Kreuzung einfuhr, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw ebenfalls in die Kreuzung ein. Der Radfahrer wurde vom Lkw gestreift und stürzte. Er erlitt, nach ersten Erkenntnissen, leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Darüber, wer zum Unfallzeitpunkt bei grüner Ampel in die Kreuzung gefahren ist, liegen unterschiedliche Schilderungen vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell