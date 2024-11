Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Pkw an - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gestern (20.11.) in den frühen Morgenstunden eine offenstehende Tür an einem Fahrzeug, das in der Straße In der Kreienbrede geparkt war. Der Zeuge informierte daraufhin den Eigentümer, der vor Ort gegen 7.00 Uhr feststellte, dass der oder die unbekannten Täter gewaltsam die hintere Fahrzeugtür geöffnet haben. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie diverse hochpreisige Werkzeuge an sich: Darunter ein Stemmhammer, Akkuschrauber, Akkuflex und Bohrmaschine der Marke Bosch. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Am Vorabend hatte der Eigentümer sein Auto gegen 19.30 Uhr verschlossen an der Straße geparkt. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Straße In der Kreienbrede etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

