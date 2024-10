Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer weicht Hasen aus und verursacht Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Neuostheim.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 1.45 Uhr mit seinem BMW auf der Straße "An der Arena" in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Als plötzlich ein Hase die Fahrbahn von rechts nach links überquerte, wich der BMW-Fahrer aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und krachte schließlich in die Leitplanken. Der junge Mann kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An Fahrzeug und Leitplanken entstand Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.

An dem BMW brach durch den Aufprall die Vorderachse, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell