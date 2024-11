Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Vier Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Eine 33-jährige Frau aus Bünde fuhr gestern (19.11.), um 13.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Langen Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Mann aus Lübbecke mit seinem Bus auf der Wedekingstraße in Richtung Borriesstraße. Als der 48-Jährige dann in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrerin. Da sich der Mercedes in der Fahrzeugfront des Busses verkeilte, wurde das Auto einige Meter mitgeschleift. Die 33-Jährige sowie ihre 40-jährige Beifahrerin aus Bünde wurden leicht verletzt und mittels hinzugerufener Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Eine zwölfjährige und eine 13-jährige Bünderin, die sich beide in dem Bus befanden, wurden bei dem Aufprall ebenfalls leicht verletzt. Nach einer medizinischen Behandlung vor Ort konnten beide in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell