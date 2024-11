POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots) - (jd) Ein 17-Jähriger aus Enger fuhr am Freitag (15.11.), um 23.20 Uhr mit seinem Roller sowie seinem ebenfalls aus Enger stammenden 17-jährigen Sozius auf der Engerstraße in Richtung Ravensberger Straße. In Höhe eines Restaurants kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrad geparkten VW. Dieser gehört einer 44-jährigen Bielefelderin. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem ...

mehr