Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Roller prallt gegen geparkten VW

Spenge (ots)

(jd) Ein 17-Jähriger aus Enger fuhr am Freitag (15.11.), um 23.20 Uhr mit seinem Roller sowie seinem ebenfalls aus Enger stammenden 17-jährigen Sozius auf der Engerstraße in Richtung Ravensberger Straße. In Höhe eines Restaurants kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrad geparkten VW. Dieser gehört einer 44-jährigen Bielefelderin. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem 17-jährigen Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Auf der Polizeiwache Bünde wurden sodann Blutproben entnommen. Nachdem der Führerschein des 17-Jährigen sichergestellt wurde, wurde er vor Ort entlassen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell