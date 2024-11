Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich- LKW beim Abbiegen übersehen

Löhne (ots)

(sls) Zu seinem Zusammenstoß zwischen einem KIA Picanto und einer MAN Sattelzugmaschine kam es am Donnerstagmittag (14.11.) auf der Lübbecker Straße in Löhne. Gegen 13.55 Uhr beabsichtigte eine 33-Jährige aus Löhne vom Grimminghausener Weg nach links auf die Lübbecker Straße in Richtung Stadteinwärts abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden LKW, der durch einen 59-Jährigen aus Bünde geführt wurde. Dieser war unterwegs in Richtung Autobahn BAB A30. Durch die Kollision wurde der KIA wieder zurück in den Grimminghausener Weg geschleudert und die Fahrerin leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in das Bünder Krankenhaus gebracht werden. Der KIA war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Trotz leichter Sachschäden blieb der LKW MAN weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell