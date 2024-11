POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Unbekannter bei Tat beobachtet

Herford (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwoch (13.11.) gegen 5.30 Uhr eine Sachbeschädigung: Er sah, dass eine Scheibe in der Tür einer Bäckerei in der Tribenstraße gesprungen war. Der oder die unbekannten Täter gingen die Scheibe offenbar im Schutze der Dunkelheit an, denn am Vorabend, um 22.00 Uhr war die Scheibe noch intakt. Der Sachschaden an der Tür liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei ...

