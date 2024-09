Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrraddiebe in Verl aktiv - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Samstag (28.09.) waren Fahrraddiebe in Verl unterwegs.

Zeugen bemerkten gegen 16.15 Uhr am Kranichweg einen Mann, welcher ein E-Bike aus einer Garage schob. Daraufhin flüchtete der Dieb. Für seine Flucht nutze er ein Rad, welches er offenbar ein paar Minuten zuvor aus derselben Garage gestohlen hatte. Deponiert hatte er es in einem angrenzenden Maisfeld. Das E-Bike warf er auf die Straße. Der Zeugen verfolgte den Dieb mit einem weiteren Rad. Es kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Radfahrern. Beide stürzten. Der Dieb nutzte den Moment und rannte davon. Der Zeuge erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Fahrraddieb war ca. 25-30 Jahre alt, ca. 160cm groß, hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Zudem trug er einen blauen Rucksack.

Der Fahrraddieb scheint gemeinsam mit einem Kompagnon auch für eine Einbruch in eine Garage am Freitagabend (27.09.) an der Gütersloher Straße verantwortlich zu sein. Am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) bemerkten Zeugen daraufhin, dass zwei Fahrräder aus der Garage von zwei unbekannten Männern die Straße entlanggeschoben wurden. Als die zwei unbekannten Männer die Zeugen bemerkten, rannten sie davon. Die Räder warfen sie bei ihrer Flucht weg. Dabei beschädigten sie ein geparktes Auto.

Samstagvormittag (28.09., 11.30 Uhr) wurde ein weißes E-Bike aus einem Garten am Rebhuhnweg gestohlen. Dafür brachen die Täter ein Gartentor auf. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um zwei Täter, welche in dem Bereich aktiv waren. Beide waren 25-30 Jahre alt, einer etwas kräftiger als der andere. Beide wurden mit dunklen Haaren und Kinnbart beschrieben.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Vorfällen und den bislang unbekannten Tätern machen? Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell