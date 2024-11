Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fiat prallt gegen Traktor - Fahrerin leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (13.11.) fuhr ein 31-jähriger Herforder mit seinem Traktor auf der Bahnhofstraße in Richtung Schützenstraße. Zeitgleich fuhr eine 77-jährige Löhnerin mit ihrem Fiat auf der Wittekindsstraße in Richtung Bahnhofstraße. Die Frau hielt zunächst an der Wartelinie an, fuhr dann jedoch in die Bahnhofstraße ein, ohne dem Traktor die Vorfahrt zu gewähren. Der 31-Jährige versuchte noch, durch eine Bremsung den Zusammenstoß zu vermeiden, jedoch prallt der Traktor in den Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat dann in einen weiteren, am Straßenrand geparkten Fiat geschoben, der einem 33-jährigen Löhner gehört. Die 77-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro.

