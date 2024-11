POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung - Busfahrer verletzt Fahrprüfer

Löhne (ots) - (jd) Die Eigentümerin eines Wohnhauses in der Brüderstraße stellte am Dienstag (12.11.), um 15.00 Uhr einen Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter öffneten eine Kellertür, die sich an der Rückseite des Hauses befindet, gewaltsam mittels eines Werkzeugs. So gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten in mehreren Räumen Schränke und ...

mehr