Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bäckerei an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwoch (13.11.) gegen 5.30 Uhr eine Sachbeschädigung: Er sah, dass eine Scheibe in der Tür einer Bäckerei in der Tribenstraße gesprungen war. Der oder die unbekannten Täter gingen die Scheibe offenbar im Schutze der Dunkelheit an, denn am Vorabend, um 22.00 Uhr war die Scheibe noch intakt. Der Sachschaden an der Tür liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell