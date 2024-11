Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzter Autofahrer nach Wildunfall- Zwei Fahrzeuge beschädigt

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (14.11.) gegen 18.10 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Wertherstraße in Enger gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich gleich zwei beschädigte Fahrzeuge in Höhe der Hausnummer 39. Nach Angaben der Beteiligten befand sich eine 68-Jährige aus Spenge mit ihrem Opel Mokka auf der Wertherstraße in Richtung Enger. In der Dunkelheit kam plötzlich ein Reh aus dem rechten Grünstreifen gesprungen und kollidierte mit der Front des Mokka. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier befand sich zur gleichen Zeit in 67-Jähriger aus Spenge mit seinem VW Passat. Das Rehwild stieß gegen die Seitenscheibe, so dass diese komplett zersplitterte. Der 67-Jährige wurde dadurch im Gesicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Bünder Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der zuständige Jagdpächter wurde über das verletzt/verstorbene Rehwild informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell