Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung auf Schulhof - Unbekannter zerstört Tischplatte

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Samstag (16.11.), um kurz nach Mitternacht eine Flamme auf einem Schulhof an der Ringstraße. Der Mann näherte sich dem Schulhof und sah dort vier männliche Personen. Beim Anblick des Zeugen verließen diese fluchtartig das Gelände in Richtung Holzhauser Straße. Der Zeuge informierte die Polizei und gab entsprechende Personenbeschreibungen durch. Durch das Feuer wurde die Tischplatte eines Holztisches zerstört, sodass ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Die hinzugekommenen Polizeibeamten führten eine Nahbereichsfahndung durch und trafen auf eine männliche Person mit einer auffälligen Jacke und auffälligen Kopfbedeckung an. Beide Kleidungsstücke hatte der Zeuge den Beamten gegenüber im Vorfeld genannt. Beim Anblick des Streifenwagens in der Ravensberger Straße flüchtete die Person, um sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen. In der Ringstraße konnte der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 19-jährigen Bünder handelt, jedoch in einem Kellerabgang angetroffen werden. Er trug unter anderem ein Feuerzeug bei sich. Inwieweit er an der Sachbeschädigung beteiligt ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei Herford und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

