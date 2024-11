PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Handy bei Einbruch gestohlen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Auffahrunfall an roter Ampel +++ Drittel aller Fahrräder von Schülerinnen und Schülern mangelhaft beleuchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Handy bei Einbruch gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Kolpingstraße, Dienstag, 05.11.2024, 12.50 Uhr bis 18.30 Uhr

(da)Am Dienstag kam es im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einem Einbruch. Zwischen 12.50 Uhr und 18.30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück in der Kolpingstraße. Hier hebelten sie die Eingangstür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter lediglich ein Smartphone, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg, Oberhöchstadt, Ahornweg, Donnerstag, 31.10.2024, 10 Uhr bis Dienstag, 05.11.2024, 22 Uhr

(da)Einbrecher haben in den vergangenen Tagen im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt zugeschlagen. Zwischen Donnerstag, 31. Oktober, und Dienstag, 5. November, suchten die Täter ein Grundstück im Ahornweg auf. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln, drangen sie schließlich über ein Fenster in das Haus ein. Hier durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach möglichem Diebesgut, verließen es aber schließlich ohne Beute. Sie verursachten lediglich einen Schaden von mehreren hundert Euro an der Terrassentür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Auffahrunfall an roter Ampel,

Bad Homburg, Ostring (Landesstraße 3205), Dienstag, 05.11.2024, 16.35 Uhr

(da)Bei einem Auffahrunfall in Bad Homburg sind am Donnerstag insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt worden. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein weißer Mercedes Sprinter den Ostring von Friedrichsdorf kommend in Richtung Bad Homburg. Der 26-jährige Fahrer bemerkte nicht, dass der Verkehr vor ihm aufgrund einer roten Ampel zum Stehen kam. Er fuhr dem Fahrzeug vor sich auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Fahrzeuge ineinandergeschoben. Der Mercedes und ein Audi vor ihm wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden anderen VW wurden zwar beschädigt, konnten aber ihre Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Die Audi-Fahrerin und ein VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

4. Ein Drittel aller Fahrräder von Schülerinnen und Schülern mangelhaft beleuchtet, Bad Homburg, An der Steinkaut, Dienstag, 05.11.2024

(da) Die Kontrollen des Regionalen Verkehrsdienstes gehen in die nächste Runde. Am Dienstagmorgen überprüfte die Landespolizei in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei wie schon in der vergangenen Woche im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg, diesmal an einer Schule in der Straße "An der Steinkaut". Besonderes Augenmerk wurde erneut auf die Beleuchtung von Fahrrädern und E-Scootern gelegt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 98 Fahrräder. Davon wiesen 32 defekte Beleuchtungseinrichtungen oder fehlende Rückstrahler auf. Auch hier appelliert die Polizei an die Radfahrerinnen und Radfahrer, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit auf das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit dieser sicherheitsrelevanten Teile zu achten. Sie sollten am besten vor jeder Fahrt selbstständig und selbstverständlich kontrolliert werden. Die Schülerinnen und Schüler wurden entsprechend angesprochen, auf die jeweiligen Mängel aufmerksam gemacht und sensibilisiert.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell