POL-HG: Reizgas versprüht +++ Bagger entwendet +++ Fremdenfeindliche Parole gerufen +++ Polizist beleidigt

1. Reizgas versprüht, Oberursel, Kumeliusstraße, Freitag, 01.11.2024, 18.40 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Freitagabend in Oberursel wahllos Reizgas versprüht und dabei Unbeteiligte verletzt. Eine fünfköpfige Gruppe war gegen 18.40 Uhr zu Fuß in der Kumeliusstraße unterwegs, als ein 29 Jahre alter Mann plötzlich mit Reizgas um sich sprühte und im Anschluss das Reizstoffsprühgerät in Richtung der Gruppe warf. Alle fünf erlitten durch das Reizgas leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde von den verletzten Personen abgelehnt.

Der 29-Jährige Täter hatte sich zunächst vom Tatort entfernt, kehrte aber selbstständig zurück und wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Bagger entwendet, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Weidenring, Donnerstag, 31.10.2024, 18 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 8.30 Uhr

(ro)Baustellendiebe haben im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach zwischen Donnerstag und Freitag einen Bagger entwendet.

Die Täter betraten unberechtigt ein Firmengelände in der Straße "Am Weidenring" und machten sich an dem dort abgestellten gelben Bagger der Marke "Komatsu" im Wert von rund 36.000 Euro zu schaffen. Ob der Bagger mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

3. Fremdenfeindliche Parole gerufen, Königstein im Taunus, Burgweg, Samstag, 02.11.2024, 23 Uhr

(pa)Am Samstag rief ein Mann im Rahmen einer Halloween Veranstaltung auf der Burgruine Königstein eine fremdenfeindliche bzw. verfassungswidrige Parole. Gegen 23 Uhr fiel der 50-jährige Mann dem Sicherheitsdienst negativ auf und sollte der Veranstaltung verwiesen werden. Dieses Hausverbot wurde von einer Polizeistreife durchgesetzt. Hierbei rief der 50-Jährige lautstark eine rechte Parole. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich unter (06171) 2712-0 zu melden.

4. Polizist beleidigt, Königstein, Kurpark, Freitag, 01.11.2024, 20.30 Uhr

(ro)Am Freitagabend wurde ein Polizist im Verlauf einer Personenkontrolle beleidigt.

Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr vom Sicherheitsdienst einer Halloween-Veranstaltung auf der Burg Königstein gerufen, da Passanten auf dem Weg zur Burg im Kurpark angepöbelt worden seien. Im Kurpark konnten die Beamten zwei Männer antreffen, die ein Streitgespräch mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes führten. Im Rahmen der Personenkontrolle der beschimpfte ein 39-Jähriger einen Beamten als "Rassisten". Er musste die Nacht anschließend im Polizeigewahrsam verbringen, da er dem zuvor erteilten Platzverweis nicht Folge leistete. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

