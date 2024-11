POL-HG: Neue Direktionsleiterin im Hochtaunuskreis vorgestellt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Neue Direktionsleiterin im Hochtaunuskreis vorgestellt

Bad Homburg v.d. Höhe

Neue Direktionsleiterin im Hochtaunuskreis vorgestellt

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen freut sich, Polizeidirektorin Iris Müller an der Spitze der Polizeidirektion Hochtaunus begrüßen zu dürfen. Ab dem 1. November übernimmt Frau Müller diese verantwortungsvolle Aufgabe und wird zukünftig wichtige Impulse zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und der Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern setzen. Aus diesem Anlass fand an ihrem ersten offiziellen Arbeitstag im Taunus eine kleine Begrüßungsveranstaltung in den Räumen der Regionalen Kriminalinspektion in Oberursel statt. Polizeipräsident Felix Paschek begrüßte im Beisein von Führungskräften der Polizei sowie Landrat Ulrich Krebs die neue Direktionsleiterin und verabschiedete gleichzeitig ihren Vorgänger Ralph Stolze. Ralph Stolze hatte die Direktion knapp eineinhalb Jahre geleitet. Er wechselt nun im Rahmen seiner beruflichen Weiterentwicklung zum Polizeipräsidium Südhessen. Bei seiner Verabschiedung betonte er: "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Direktion sind mir ans Herz gewachsen. Auch die Zusammenarbeit auf Ebene des Landkreises, der Städte und Gemeinden war stets konstruktiv. Gemeinsam haben wir das Ziel der Stärkung der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Direktionsbereich verfolgt. Manchmal erfolgt ein Direktionswechsel schneller als gedacht, aber umso wichtiger war es mir, dass dieser Wechsel nicht abrupt beziehungsweise überhastet erfolgt. So konnten wir Frau Müller in den letzten Tagen bereits in einige Besprechungen einbinden, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Themen reibungslos fortgeführt werden können." Frau Müller nahm dieses Angebot dankend an: "Die ersten Kontakte haben mir sofort gezeigt, dass ich in einem harmonischen Arbeitsklima starten kann. Das möchte ich nutzen und weiter fördern. Eine offene Kommunikation und ein vertrauensvoller Umgang sind für mich hier die entsprechende Grundlage. Dabei steht bei mir immer der Mensch als Ganzes im Fokus und nicht nur die Beamtin oder der Beamte als Einsatzkraft." Zuletzt war Frau Müller beim Polizeipräsidium Südosthessen eingesetzt. Das Polizeipräsidium Westhessen und insbesondere der Hochtaunuskreis sind für sie jedoch kein unbekanntes Terrain. So wohnt Frau Müller mit ihrer Familie bereits seit längerer Zeit in ihrem neuen Dienstgebiet, was ihren zukünftigen Weg zur Arbeit schon einmal erheblich verkürzen dürfte. Aber das ist natürlich nicht der Grund für ihren Stellenwechsel. Tatsächlich hatte sie auf diese Direktion bereits seit Längerem ein Auge geworfen, deren Leitung für sie der nächste Schritt zu neuen Herausforderungen darstellt. Eine Herausforderung, der sie sich den nächsten Jahren voll und ganz widmen will. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Prävention gelegt werden, um das bereits ausgeprägte Sicherheitsgefühl weiter auszubauen und zu festigen. Auch hier kann die neue Direktionsleiterin bereits auf viele wertvolle Mechanismen und bestehende Strukturen zurückgreifen. Neben dem engagierten Streifendienst der Polizeistationen in Bad Homburg, Oberursel, Königstein und Usingen, dem Regionalen Verkehrsdienst, der Polizeilichen Beratungsstelle und der Jugendkoordination sind auch die Schutzleute vor Ort täglich für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Die Kriminalitätsbekämpfung kommt dabei zu keinem Zeitpunkt zu kurz. Hier kann sich Frau Müller auf die gute Zusammenarbeit innerhalb der Regionalen Kriminalinspektion und der Ermittlungsgruppen verlassen, damit der Hochtaunuskreis ein sicherer Kreis bleibt.

