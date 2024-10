POL-HG: Fensterscheibe eingeworfen +++ Diebe brechen in leerstehendes Haus ein +++ Präventive Kontrollen an Schulen zur dunklen Jahreszeit

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fensterscheibe eingeworfen,

Steinbach, Herzbergstraße, Dienstag, 29.10.2024, 21 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagabend in Steinbach eine Fensterscheibe eingeworfen. Vermutlich gegen 21 Uhr begaben sich die Täter in die Herzbergstraße und warfen dort ein Fenster eines Mehrfamilienhauses ein, sodass ein Loch in der Scheibe entstand. Danach flüchteten sie unerkannt. Der Schaden wurde erst am nächsten Morgen bemerkt. Die Polizei konnte die Tatzeit aber bereits eingrenzen, da Anwohner gegen 21 Uhr einen lauten Knall am Tatort gehört hatten. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Diebe brechen in leerstehendes Haus ein, Oberursel, Oberstedten, Usinger Straße, Samstag, 26.10.2024 bis Mittwoch, 30.10.2024, 20:30 Uhr

(da)Am Mittwochabend mussten die Verantwortlichen eines Wohnhauses im Oberurseler Stadtteil Oberstedten feststellen, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Das Einfamilienhaus in der Usinger Straße wird derzeit renoviert und ist daher unbewohnt. Im Zeitraum seit Samstag, 26.10.2024, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Innere nach Wertgegenständen. Nach ersten Einschätzungen wurden sie jedoch nicht fündig und suchten das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Präventive Kontrollen an Schulen zur dunklen Jahreszeit, Bad Homburg, Jacobistraße, Mittwoch, 30.10.2024

(da)Der Regionale Verkehrsdienst Hochtaunus und Kräfte der Stadtpolizei Bad Homburg führten am Mittwochmorgen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" eine Fahrradkontrolle an einer Schule in der Jacobistraße in Bad Homburg durch. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Fahrräder und E-Scooter der ankommenden Schülerinnen und Schüler gelegt. In dieser kurzen Zeit konnten insgesamt 93 Fahrräder, 13 E-Scooter, ein Motorroller und zwei Pkw kontrolliert werden. Besonders auffällig war, dass nur 37 der kontrollierten Fahrräder keine Mängel aufwiesen. Beim überwiegenden Teil fehlten Reflektoren oder die Beleuchtung war defekt. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit sicherheitsrelevant und sollte am besten vor jeder Fahrt eigenständig überprüft werden. Die Schülerinnen und Schüler wurden entsprechend angesprochen und auf die jeweiligen Mängel aufmerksam gemacht. Die Polizei wird diese Kontrollen in den nächsten Wochen fortsetzen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer weiter zu stärken.

