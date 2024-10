PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Dunkle Jahreszeit - Einbruchsprävention im Fokus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Dunkle Jahreszeit - Einbruchsprävention im Fokus,

(da)Die Polizeidirektion Hochtaunus lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich in den kommenden Tagen an verschiedenen Infoständen zum Thema "Einbruchsprävention" zu informieren. Besonders in den dunkleren Herbst- und Wintermonaten steigt die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß an. Die Polizei möchte daher mit gezielten Informationen auf die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam machen und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen wirkungsvoll sichern lassen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Infostand persönlich beraten lassen und erhalten kostenloses Informationsmaterial mit konkreten Handlungsempfehlungen. Für alle Fragen stehen mit Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der Polizeilichen Beratungsstelle und der Schutzfrau vor Ort Katja Jokiel-Gondek zwei erfahrene Präventionsbeamtinnen zur Verfügung, die hilfreiche Tipps zur Absicherung des eigenen Zuhauses geben.

Die Termine lauten:

Samstag, 02.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Weilrod, Im Grund 1 (Supermarktparkplatz)

Samstag, 09.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Wehrheim, Wehrheimer Mitte

Samstag, 16.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Usingen, Weilburger Straße 34 (Supermarktparkplatz)

Samstag, 23.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Neu-Anspach, Lilienthalstraße 2, (Supermarktparkplatz)

